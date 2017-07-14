Рязанские студенты примут участие в международной «Солнечной регате»

Гонка лодок на солнечных батарейках пройдёт в Калининграде.

Спорт

В субботу, 22 июля, в акватории озера Верхнее в Калининграде пройдут международные инженерные соревнования «Солнечная регата» — гонки маломерных судов, движущихся с помощью энергии солнца.

Участники регаты не просто соревнуются на скорость, они сами разрабатывают свои плавательные средства на солнечных батареях. С 2014 года состязания проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке. В этому году в соревнованиях в Калининграде планируют принять участие 10 российских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Нижнего Новгорода и Рязани и 5 европейских команд из Германии, Нидерландов и Польши.