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http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazanskie_sportsmeny_zavoevali_medali_chempionata_mira_po_universalnomu_boju/

Рязанские спортсмены завоевали медали Чемпионата мира по универсальному бою
В соревнованиях, проходивших в Калужской области с 13 по 16 ноября, приняли участие спортсмены из 29 стран.

Спорт   152

Рязаснкие спортсмены стали победителями и призёрами Чемпионата мира по универсальному бою среди мужчин и женщин в дисциплине «Лайт».

В соревнованиях, проходивших в Калужской области с 13 по 16 ноября, приняли участие спортсмены из 29 стран. Рязанцы выступали в составе сборной команды России. Они завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, сообщает сайт регионального правительства. В своих категориях первыми стали заслуженный мастер спорта России Роман Брагин (СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани, наставники – заслуженные тренеры России Олег Бушменков и Олег Ермаков), мастера спорта России Арина Казарян (СДЮСШОР «Юпитер», тренеры – Сергей Долгополов и Денис Фалеев), Анаит Аршакян (СДЮСШОР «Комета», тренер – Валерий Богодаев) и Анна Гопина (СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Денис Фалеев). «Серебро» завоевал мастер спора России Любовь Анисичкина (ДЮСШ «Витязь» с. Поляны, тренер – Роман Брагин), «бронзу» – Сергей Ссорин (СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани, тренер – Денис Фалеев).