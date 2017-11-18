Рязанские спортсмены завоевали медали Чемпионата мира по универсальному бою

В соревнованиях, проходивших в Калужской области с 13 по 16 ноября, приняли участие спортсмены из 29 стран.

Спорт

Рязаснкие спортсмены стали победителями и призёрами Чемпионата мира по универсальному бою среди мужчин и женщин в дисциплине «Лайт».

В соревнованиях, проходивших в Калужской области с 13 по 16 ноября, приняли участие спортсмены из 29 стран. Рязанцы выступали в составе сборной команды России. Они завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, сообщает сайт регионального правительства. В своих категориях первыми стали заслуженный мастер спорта России Роман Брагин (СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани, наставники – заслуженные тренеры России Олег Бушменков и Олег Ермаков), мастера спорта России Арина Казарян (СДЮСШОР «Юпитер», тренеры – Сергей Долгополов и Денис Фалеев), Анаит Аршакян (СДЮСШОР «Комета», тренер – Валерий Богодаев) и Анна Гопина (СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Денис Фалеев). «Серебро» завоевал мастер спора России Любовь Анисичкина (ДЮСШ «Витязь» с. Поляны, тренер – Роман Брагин), «бронзу» – Сергей Ссорин (СДЮСШОР «Юпитер» г. Рязани, тренер – Денис Фалеев).