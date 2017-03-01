Рязанские спортсмены завоевали 8 «золотых» медалей на II открытом турнире РВВДКУ по спортивной борьбе
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В турнире приняли участие более 120 спортсменов из 10 спортивных организаций Рязанской области и Центрального федерального округа.
24 и 25 февраля в Рязани состоялся II открытый турнир Рязанского воздушно-десантного командного училища по спортивной борьбе, посвящённый памяти офицера 1 батальона специального назначения старшего лейтенанта В.И. Костянникова.
Успешно выступили на соревнованиях воспитанники спортшколы «Антей», сообщает сайт администрации города.
В турнире приняли участие более 120 спортсменов из 10 спортивных организаций Рязанской области и Центрального федерального округа. Почётными гостями соревнований стали президент Федерации спортивной борьбы России М.Г. Мамиашвили, серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2008 г. по вольной женской борьбе А.В. Карташева, Герой России С.Н. Голубятников.
Спортсмены СДЮСШОР «Антей» завоевали 16 медалей разного достоинства:
- мужчины:
Найденов Виктор 1 место - 59 кг;
Кораблев Сергей 1 место - 66 кг;
Екимов Павел 1 место - 71 кг;
Зайцев Роман 1 место - 77 кг;
Оганян Манук 1 место - 80 кг;
Ганжин Владимир 2 место - 80 кг;
Езовский Сергей 2 место - 75 кг;
Голота Алексей 2 место - 66 кг.
- женщины:
Раджапова Софья 1 место - 58 кг;
Зайцева Александра 2 место - 58 кг;
Нугаева Александра 1 место - 52 кг;
Шинкарова Яна 3 место - 63 кг;
Вельмякина Виолетта 1 место - 59 кг;
Фролкова Татьяна 2 место - 59 кг;
Романова Настя 3 место - 59 кг;
Кузнецова Яна 3 место - 65 кг.