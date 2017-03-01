Рязанские спортсмены завоевали 8 «золотых» медалей на II открытом турнире РВВДКУ по спортивной борьбе

В турнире приняли участие более 120 спортсменов из 10 спортивных организаций Рязанской области и Центрального федерального округа.

Спорт

24 и 25 февраля в Рязани состоялся II открытый турнир Рязанского воздушно-десантного командного училища по спортивной борьбе, посвящённый памяти офицера 1 батальона специального назначения старшего лейтенанта В.И. Костянникова.

Успешно выступили на соревнованиях воспитанники спортшколы «Антей», сообщает сайт администрации города.

В турнире приняли участие более 120 спортсменов из 10 спортивных организаций Рязанской области и Центрального федерального округа. Почётными гостями соревнований стали президент Федерации спортивной борьбы России М.Г. Мамиашвили, серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине 2008 г. по вольной женской борьбе А.В. Карташева, Герой России С.Н. Голубятников.

Спортсмены СДЮСШОР «Антей» завоевали 16 медалей разного достоинства:

- мужчины:

Найденов Виктор 1 место - 59 кг;

Кораблев Сергей 1 место - 66 кг;

Екимов Павел 1 место - 71 кг;

Зайцев Роман 1 место - 77 кг;

Оганян Манук 1 место - 80 кг;

Ганжин Владимир 2 место - 80 кг;

Езовский Сергей 2 место - 75 кг;

Голота Алексей 2 место - 66 кг.

- женщины:

Раджапова Софья 1 место - 58 кг;

Зайцева Александра 2 место - 58 кг;

Нугаева Александра 1 место - 52 кг;

Шинкарова Яна 3 место - 63 кг;

Вельмякина Виолетта 1 место - 59 кг;

Фролкова Татьяна 2 место - 59 кг;

Романова Настя 3 место - 59 кг;

Кузнецова Яна 3 место - 65 кг.