Рязанские спортсменки показали хороший уровень владения дзюдо

Открытое первенство города Рязани по дзюдо среди девушек прошло в спортшколе «Комета».

Спорт

На базе спортивной школы «Комета » 24 декабря состоялось открытое первенство города Рязани по дзюдо среди девушек2001-2003, 2004-2006 годов рождения, сообщает сайт администрации города Рязани.

Соревновались 32 спортсменки из спортивных школ «Комета», «Юпитер», «Планета спорта» города Сасово, Спасска, спортивного комплекса «Смена», спортивной школы по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт».

В ходе соревнований девушки показали хороший уровень подготовки. Призовые места заняла 31 участница.

Обладательницы 1-3 мест получили призы, медали и дипломы.