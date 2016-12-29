http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazanskie_sportsmenki_pokazali_horoshij_uroven_vladenija_dzjudo/
Рязанские спортсменки показали хороший уровень владения дзюдо
Спорт 26
Рязанские спортсменки показали хороший уровень владения дзюдо
Спорт 26
Открытое первенство города Рязани по дзюдо среди девушек прошло в спортшколе «Комета».
На базе спортивной школы «Комета » 24 декабря состоялось открытое первенство города Рязани по дзюдо среди девушек2001-2003, 2004-2006 годов рождения, сообщает сайт администрации города Рязани.
Соревновались 32 спортсменки из спортивных школ «Комета», «Юпитер», «Планета спорта» города Сасово, Спасска, спортивного комплекса «Смена», спортивной школы по самбо и дзюдо «Родной край – Спорт».
В ходе соревнований девушки показали хороший уровень подготовки. Призовые места заняла 31 участница.
Обладательницы 1-3 мест получили призы, медали и дипломы.