Рязанские лучники вернулись с медалями со всероссийского турнира в Рыбинске

Рязанские лучники завоевали четыре медали в личном зачёте и одну в командном.

Спорт

В воскресенье, 25 декабря, в городе Рыбинске Ярославской области завершился всероссийский турнир по стрельбе из лука, посвящённый памяти заслуженного тренера России Устинова-Иванова. В крупном соревновании, проводимом уже почти 20 лет, приняли участие более 300 спортсменов из 22 регионов России, в том числе и рязанцы.

Рязанские лучники завоевали четыре медали в личном зачёте. Екатерина Балашова из ДЮСШ «Фаворит» стала победительницей турнира. Серебро в активе Екатерины Бирюковой («Фаворит») и Вероники Саниной (ДЮСШ «Витязь»). Глеб Тузов (ДЮСШ «Ника») стал третьим.

Команда Рязанской области, составленная из спортсменов ДЮСШ «Ника» – Тимура Махмутова, Глеба Тузова и Романа Клеймёнова, стала первой в командных соревнованиях в блочном луке.