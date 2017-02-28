Рязанские гимнастки успешно выступили на турнире «Метелица»

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек.

Спорт

В ФСК «Планета спорта» города Сасово Рязанской области состоялось открытое первенство школы по художественной гимнастике «Метелица».

Одиннадцать медалей завоевали гимнастки спортивной школы «Золотые купола» города Рязани.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек. «Золотые купола» представляли 20 юных гимнасток.

Результаты выступлений:

Турбина Дарья (2004 г.р.) – 1 место;

Алябьева Виктория (2004 г.р.) – 1 место;

Абрамова Ульяна (2006 г.р.) – 1 место;

Небольсина Ирина (2007 г.р.) – 1 место;

Юркова Татьяна (2008 г.р.) – 2 место;

Грунтова Галина (2009 г.р.) – 2 место;

Елизарьева Полина (2009 г.р.)– 2 место;

Соколова Алианна (2010 г.р.) – 2 место;

Фирсанова Марина (2007 г.р.) – 3 место;

Антонюк Алена (2003 г.р.) – 3 место;

Исрафилова Арина (2008 г.р.) – 3 место.