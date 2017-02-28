Рязанские гимнастки успешно выступили на турнире «Метелица»
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Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек.
В ФСК «Планета спорта» города Сасово Рязанской области состоялось открытое первенство школы по художественной гимнастике «Метелица».
Одиннадцать медалей завоевали гимнастки спортивной школы «Золотые купола» города Рязани.
Всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек. «Золотые купола» представляли 20 юных гимнасток.
Результаты выступлений:
Турбина Дарья (2004 г.р.) – 1 место;
Алябьева Виктория (2004 г.р.) – 1 место;
Абрамова Ульяна (2006 г.р.) – 1 место;
Небольсина Ирина (2007 г.р.) – 1 место;
Юркова Татьяна (2008 г.р.) – 2 место;
Грунтова Галина (2009 г.р.) – 2 место;
Елизарьева Полина (2009 г.р.)– 2 место;
Соколова Алианна (2010 г.р.) – 2 место;
Фирсанова Марина (2007 г.р.) – 3 место;
Антонюк Алена (2003 г.р.) – 3 место;
Исрафилова Арина (2008 г.р.) – 3 место.