Рязанские футболистки выиграли первенство «Черноземья»

В заключительном матче были разгромлены соперницы из Белгородской области – 4:0.

Спорт

Команда Рязанской области стала победителем проходящего в Рамони Воронежской области Первенстве МОА «Черноземье» по футболу среди женских команд возрастной группы U-15. Об этом сообщила пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ».

В заключительном матче подопечные Владимира Спиридонова играли с командой Белгородской области. Победа в этой встрече автоматически означала и триумф в турнире в целом. Рязаночки с первых минут пошли вперёд, но соперник сражался достойно. Лишь на 25-й минуте Марии Пилипенко удалось открыть счёт. Правда, вскоре Белгородская область получила возможность вернуть интригу в игру – в ворота нашей команды был назначен пенальти. Однако мяч после удара соперницы улетел в небеса. А после перерыва всё встало на свои места. Хет-триком отметилась Валерия Коровина и – получите 4:0 к финальному свистку.

По итогам соревнований оргкомитет отметил сразу трёх игроков Рязанской области: Виолетту Исайкину (вратарь), Марию Пилипенко (нападающий) и Валерию Коровину (бомбардир – 7 мячей).

Владимир СПИРИДОНОВ, главный тренер команды Рязанской области: – Этот тот случай, когда наставник должен быть доволен всем. Результат, что говорить, отличный. Но вот к качеству игры есть претензии. В первую очередь они касаются физических кондиций, сыгранности. Одним словом, есть над чем работать в преддверии финального турнира Первенства России. Он состоится с 28 июля по 5 сентября в Салавате.

Состав команды Рязанской области: Олеся Зимнухова, Валерия Коровина, Любовь Фролова, Мария Пилипенко, Екатерина Никулкина, Евгения Жерновая, Дарья Герасева, Лилиана Тюлюкина, Виолетта Исайкина, Татьяна Клименко, Диана Рожнова, Полина Фетисова, Карина Крутякова, Анастасия Алябьева, Алена Мефодина, Юлиана Корешкова, Кристина Марочкина, Маргарита Харина.

Главный тренер Владимир Спиридонов. Представитель Геннадий Сучков.