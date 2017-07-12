Рязанские футболистки стартуют в Первенстве МОА «Черноземье» U-15
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Сборная Рязанской области является действующим победителем Первенства «Черноземье» U-15.
В среду, 12 июля, в Рамони Воронежской области начинается Первенство МОА «Черноземье» по футболу среди женских команд U-15. На него отправилась сборная Рязанской области во главе с главным тренером Владимиром Спиридоновым. Об этом сообщила пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ».
К сожалению, соревнования получатся усечёнными. В них примут участие, пожалуй, только те команды, которые могут претендовать на победу – Рязанская, Воронежская и Белгородские области. Другие регионы, которые могли бы прислать свои команды, от «участия ради участия» отказались.
Расписание матчей:
12 июля (среда)
Воронежская область - Рязанская область
13 июля (четверг)
Рязанская область - Белгородская область
14 июля (пятница)
Белгородская область - Воронежская область
Напомним, сборная Рязанской области является действующим победителем Первенства «Черноземье» U-15. В прошлом году рязаночки сделали своеобразный хет-трик, выиграв черноземные турниры по всем группам, в которых участвовали – U-13, U-15 и U-17.
«Едем в Рамонь за победой. Необходимо подтверждать статус победителя соревнований! Заодно хочется взять своеобразный реванш у хозяев за неудачу в решающем матче недавнего Первенства «Черноземье» U-19», – сказал перед отправлением наставник рязаночек Владимир Спиридонов.