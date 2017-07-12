Рязанские футболистки стартуют в Первенстве МОА «Черноземье» U-15

Сборная Рязанской области является действующим победителем Первенства «Черноземье» U-15.

Спорт

В среду, 12 июля, в Рамони Воронежской области начинается Первенство МОА «Черноземье» по футболу среди женских команд U-15. На него отправилась сборная Рязанской области во главе с главным тренером Владимиром Спиридоновым. Об этом сообщила пресс-служба ЖФК «Рязань-ВДВ».

К сожалению, соревнования получатся усечёнными. В них примут участие, пожалуй, только те команды, которые могут претендовать на победу – Рязанская, Воронежская и Белгородские области. Другие регионы, которые могли бы прислать свои команды, от «участия ради участия» отказались.

Расписание матчей:

12 июля (среда)

Воронежская область - Рязанская область

13 июля (четверг)

Рязанская область - Белгородская область

14 июля (пятница)

Белгородская область - Воронежская область

Напомним, сборная Рязанской области является действующим победителем Первенства «Черноземье» U-15. В прошлом году рязаночки сделали своеобразный хет-трик, выиграв черноземные турниры по всем группам, в которых участвовали – U-13, U-15 и U-17.