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http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazanskie_basketbolistki_zavoevali_serebro_na_vserossijskom_turnire_/

Рязанские баскетболистки завоевали серебро на Всероссийском турнире

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