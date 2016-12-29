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Рязанские баскетболистки завоевали серебро на Всероссийском турнире
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http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazanskie_basketbolistki_zavoevali_serebro_na_vserossijskom_turnire_/
Рязанские баскетболистки завоевали серебро на Всероссийском турнире
Спорт
29.12.2016 16:26
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