http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazanskie_basketbolistki_uspeshno_vystupili_na_turnire_v_naro-fominske/
Рязанские баскетболистки успешно выступили на турнире в Наро-Фоминске
Спорт 101
Рязанские баскетболистки успешно выступили на турнире в Наро-Фоминске
Спорт 101
Хорошие результаты показали воспитанницы рязанской спортшколы «Единство».
Баскетболистки рязанской спортивной школы «Единство» успешно выступили на турнире, который прошёл в подмосковном Наро-Фоминске 11 февраля. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.
В Наро-Фоминском турнире состязались баскетбольные команды девушек 2001-2002 годов рождения.
Финалистами стали команды из Рязани, Подольска, Люберец и Наро-Фоминска.
По итогам турнира победу одержали воспитанницы спортивной школы «Единство», тренера Юлии Щербаковой.