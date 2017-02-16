Рязанские баскетболистки успешно выступили на турнире в Наро-Фоминске

Хорошие результаты показали воспитанницы рязанской спортшколы «Единство».

Спорт

Баскетболистки рязанской спортивной школы «Единство» успешно выступили на турнире, который прошёл в подмосковном Наро-Фоминске 11 февраля. Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

В Наро-Фоминском турнире состязались баскетбольные команды девушек 2001-2002 годов рождения.

Финалистами стали команды из Рязани, Подольска, Люберец и Наро-Фоминска.

По итогам турнира победу одержали воспитанницы спортивной школы «Единство», тренера Юлии Щербаковой.