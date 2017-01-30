Спортсменка из Рязанской области успешно выступила на первенстве России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Первенство России по лёгкой атлетике состоялось 29 января в Смоленске. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2000-2001 годов рождения. По итогам состязаний в дисциплине «тройной прыжок» первое место заняла представительница Рязанской области Мария Кобелева. Она показала результат 12 м 40 см.
Спортсменка тренируется на базе СДЮСШОР «Юность» г. Рязани под руководством тренера Елены Никитиной.