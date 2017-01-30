Рязанская спортсменка выиграла первенство России по лёгкой атлетике

Спортсменка тренируется на базе СДЮСШОР «Юность» г. Рязани под руководством тренера Елены Никитиной.

Спорт

Спортсменка из Рязанской области успешно выступила на первенстве России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Первенство России по лёгкой атлетике состоялось 29 января в Смоленске. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2000-2001 годов рождения. По итогам состязаний в дисциплине «тройной прыжок» первое место заняла представительница Рязанской области Мария Кобелева. Она показала результат 12 м 40 см.

Спортсменка тренируется на базе СДЮСШОР «Юность» г. Рязани под руководством тренера Елены Никитиной.