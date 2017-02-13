Рязанская спортсменка стала «бронзовым» призёром Кубка Европы по дздо

Марина Воробьёва занимается в СДЮСШОР «Комета» под руководством тренера Сергея Бодько.

Спорт

В субботу, 12 февраля, в итальянской Фолонике завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек 2000–2002 годов рождения.

Юные российские спортсмены завоевали четыре «золотые», две «серебряные» и шесть «бронзовых» медалей. В числе призёров состязаний – рязанская дзюдоистка из спортивной школы «Комета» Марина Воробьёва.

Марина Воробьева занимается под руководством тренера-преподавателя Сергея Бодько. В весовой категории до 40 килограммов она стала обладательницей «бронзовой» награды. В этом весе три из четырёх призовых места заняли россиянки: первое – Глафира Борисова (Саратовская область), третье – наша Марина Воробьева и Лилиана Салимианова (республика Башкортостан). Серебряную награду завоевала Леа Метрот (Франция).