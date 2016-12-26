Рязанская область – лучшая по спорту!

Минспорт России отметил наш регион в числе лучших по итогам всероссийских акций.

Спорт

Рязанская область отмечена Минспортом России в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!», информирует региональное министерство молодёжной политики, физической культуры и спорта.

Итоги акций обсуждались на всероссийском совещании по вопросам развития физкультуры и спорта, которое состоялось в Минспорте РФ. В мероприятии участвовала министр молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова.

Рязанскую область выделили за отличную организацию всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» и креативный подход. Проекты, инициированные в Рязанской области российским Минспортом, были успешно реализованы.

«Зарядка с чемпионом» проходила во всех муниципальных образованиях, в том числе на базе детско-юношеских спортивных школ, образовательных учреждений, вузов и ссузов. В ней участвовали известные рязанские спортсмены. Центральным мероприятием акции стала зарядка на стадионе СДЮСШОР «Олимпиец», охватившая около 3000 студентов. В рамках мероприятия также вручали знаки отличия комплекса ГТО.

Всероссийская акция «Я выбираю спорт!» проходила в Рязанской области в интерактивном медиа-формате под девизом «Запишись в спортивную школу!». В её рамках состоялось более 200 мероприятий, куда влились свыше 50 ДЮСШ региона. Среди наиболее значимых событий акции – дни открытых дверей, презентационные мероприятия, товарищеские игры и матчи, показательные выступления воспитанников, тренерские лектории.