http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazanec_viktor_gubernatorov_udostoen_blagodarnosti_prezidenta_rf_/
Рязанец Виктор Губернаторов удостоен Благодарности Президента РФ
Спорт 193
Рязанец Виктор Губернаторов удостоен Благодарности Президента РФ
Спорт 193
Награду легенде рязанского хоккея вручил министр спорта Павел Колобков.
Рязанец Виктор Губернаторов удостоен Благодарности Президента РФ. Награду ему вручил министр спорта Павел Колобков.
Церемония награждения представителей хоккейного сообщества России, сообщает сайт минспорта, состоялась накануне Нового года, 27 декабря.
- Сегодня здесь собрались люди, которые вносят огромный вклад в развитие российского хоккея. Ваши заслуги отмечены главой государства, – добавил Павел Колобков, вручая награды. Он пожелал всем счастливого нового года и успехов, а также выразил надежду, что наши хоккеисты всегда будут стоять на высшей ступени пьедестала почёта.