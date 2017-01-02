Рязанец Виктор Губернаторов удостоен Благодарности Президента РФ. Награду ему вручил министр спорта Павел Колобков.

Церемония награждения представителей хоккейного сообщества России, сообщает сайт минспорта, состоялась накануне Нового года, 27 декабря.

- Сегодня здесь собрались люди, которые вносят огромный вклад в развитие российского хоккея. Ваши заслуги отмечены главой государства, – добавил Павел Колобков, вручая награды. Он пожелал всем счастливого нового года и успехов, а также выразил надежду, что наши хоккеисты всегда будут стоять на высшей ступени пьедестала почёта.