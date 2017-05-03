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http://7info.ru/news/ryazan-sport/rjazancy_vyigrali_mini-futbolnyj_turnir_vserossijskoj_spartakiady_specialnoj_olimpiady_rossii/

Рязанцы выиграли мини-футбольный турнир Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России
Соревнования проходили с 23 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, за победу боролись 28 команд из разных регионов России. 

Спорт   66

Команда Елатомской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стала победителем мини-футбольного турнира Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России. Об этом сообщает сайт министерства образования Рязанской области.

Соревнования проходили с 23 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, за победу боролись 28 команд из разных регионов России. 