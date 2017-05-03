Рязанцы выиграли мини-футбольный турнир Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России

Соревнования проходили с 23 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, за победу боролись 28 команд из разных регионов России.

Спорт

Команда Елатомской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей стала победителем мини-футбольного турнира Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России. Об этом сообщает сайт министерства образования Рязанской области.

Соревнования проходили с 23 по 29 апреля в Санкт-Петербурге, за победу боролись 28 команд из разных регионов России.