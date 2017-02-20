Рязанцы сыграли в «Хоккей в валенках»

Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «плюшки наперегонки».

Спорт

В воскресенье, 19 февраля, в Рязани состоялись первые соревнования по «Хоккею в валенках». На ледовой площадке городского Дворца детского творчества встретились команды в трёх возрастных группах.

В матчах среди детей до 15 лет победу одержала команда «Сокол-2», в соревнованиях подростков 15-17 лет первой стала команда «Звезда» Рыбновского детского дома.

Среди 9 взрослых команд первое место завоевал коллектив «Сбербанка России», второе – команда МП «Водоканал», третье – команда администрации города Рязани, в состав которой вошли заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов и начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева.

Поболеть за хоккеистов в валенках пришли более трёхсот рязанцев, сообщает сайт администрации города. Для всех болельщиков работала полевая кухня с солдатской кашей и чаем. Любители активного отдыха приняли участие в метании валенка, эстафетах «Хоккей с мячом – забей в ворота» и «плюшки наперегонки».

В конкурсе на лучшее дизайнерское оформление валенкапобедили Елена Горячева и Михаил Кандрахин.

Организаторы обещают сделать мероприятие традиционным.

Планируется, что мероприятие станет традиционным, заявили организаторы спортивно-оздоровительных игр.