Рязанцев в пятницу приглашают на каток

Жители Рязани могут завершить трудовую неделю участием в акции «Все на каток!».

Спорт

17 февраля на льду спорткомплекса «Локомотив» вновь состоится акция «Все на каток!», информирует сайт администрации города Рязани. На неё приглашаются все желающие.

Акция «Все на каток!» пройдёт с 18 до 21 часа на льду спорткомплекса «Локомотив». Вход на каток свободный. Прокат коньков работает до 20 часов.

Организаторы мероприятия напоминают, что количество «прокатных» пар коньков в СК «Локомотив» ограничено, поэтому лучше приносить собственные коньки.

Акция проводится по инициативе молодежной администрации и управления по физической культуры и массового спорта при поддержке управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.