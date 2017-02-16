17 февраля на льду спорткомплекса «Локомотив» вновь состоится акция «Все на каток!», информирует сайт администрации города Рязани. На неё приглашаются все желающие.
Акция «Все на каток!» пройдёт с 18 до 21 часа на льду спорткомплекса «Локомотив». Вход на каток свободный. Прокат коньков работает до 20 часов.
Организаторы мероприятия напоминают, что количество «прокатных» пар коньков в СК «Локомотив» ограничено, поэтому лучше приносить собственные коньки.
Акция проводится по инициативе молодежной администрации и управления по физической культуры и массового спорта при поддержке управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.