«Рязань-ВДВ» сыграла домашний матч вничью

Встреча с пермской «Звездой-2005» завершилась со счётом – 1:1.

Спорт

В субботу, 6 мая, очередной матч в чемпионате России по футболу среди женских команд провёл ЖФК «Рязань-ВДВ»: на поле стадиона «Спартак» подопечные Константина Климашина принимали пермский клуб «Звезда-2005». Встреча завершилась вничью – 1:1.

Счёт был открыт на 17-й минуте: Олеся Курочкина, оставленная в одиночестве недалеко от угла поля, решилась на удар по воротам – мяч, перелетев через Екатерину Самсон, оказался в сетке. В первом тайме великолепный момент уравнять положение имела Елена Данилова, но, убежав на рандеву с голкипером соперниц, пробила мимо ворот.

Исправилась «десантница» во второй половине игры. И вновь был выход один на один, но в этот раз Ирина Зварич была вынуждена достать мяч из сетки. До финального свистка счёт так и не изменился, хотя моменты для этого и были. Стоит отметить великолепную игру Екатерины Самсон, в концовке отбившую мяч после удара, казалось, наверняка, в исполнении Анастасии Акимовой.

«РЯЗАНЬ-ВДВ» – «ЗВЕЗДА-2005» (Пермь) – 1:1 (0:1) Голы: Курочкина, 17 (0:1); ДАНИЛОВА, 66 (1:0). «Рязань-ВДВ»: Самсон, Макаренко, Беломытцева, Медведь, Алексанян, Бойченко, Басанская (Алешичева, 89), Синютина, Осипова (Туриева, 58; Власенко, 71), Данилова, Федорова (Еремеева, 68). «Звезда-2005»: Зварич, Акимова, Кипяткова, Подшибякина, Берендеева, Нургалиева, Апанащенко, Поздеева, Хаванская (Галай, 23), Пантюхтна (Ильиных, 89), Курочкина (Шишкина, 90). Предупреждение: Акимова, 47 – срыв атаки. Судьи: Опейкина (Челябинск), Иванова (Рузаевка), Земскова (Самара). 6 мая. Рязань. Стадион «Спартак». 200 зрителей.

Очередные матчи «Рязань-ВДВ» проведёт на выезде против дебютантов Высшего дивизиона – 12 мая в Азове против «Дончанки», а 22 мая в Красноярске против «Енисея». Дома мы увидим «десантниц» 27 июня в заключительной встрече первого круга рязанцы примут ЦСКА