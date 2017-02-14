Продолжается чемпионат Рязанской области по мини-футболу

Дублирующий состав «Элекса-Фаворита» разгромил «Юность».

Спорт

В минувшие выходные продолжился чемпионат Рязанской области по мини-футболу. Матчи прошли в ФСК «Александр Невский» и на «Арене-Атрон» в Рязани.

Вот их результаты:

«Ухолово» –МГСА – 8:6

«Земледелец» – «Спартак Фан» – 4:10

«Спартак Фан» – «Ухолово» – 8:5

«Александро-Невский» – «Земледелец» – 3:2.

«Доступное жильё» – «РФМУ МВД» – 3:1

«Квандо» – ГРПЗ – 8:3

«АМКА» – «Экология дома» – 4:4

«Юность» – «ДЮСШ Фаворит» – 0:6. В этом матче в составе дубля «Элекса-Фаворита» три мяча на свой счёт записал Илья Ловыгин, по разу отличились Дмитрий Васин, забивший первый, победный гол, Влад Хромов и Александр Талалаев.

Чемпионат продолжится в субботу и воскресенье. Расписание игр:

18 февраля, ФСК «Александр Невский»

10:00. МГСА – «Спартак Фан»

11:00. «Ухолово» – «Александро-Невский»

19 февраля, СК «Арена-Атрон»

14:00 «Экология дома» – «ДЮСШ Фаворит»

14:00 «Вятич» – «Юность»

15:00 «Квандо» – РФМУ МВД

15:00 ГРПЗ – «Юнион»

16:00 «Доступное жильё» – «Автоимпорт»

19 февраля, ФСК «Александр Невский»

10:00 «Александро-Невский» – МГСА

11:00 «Земледелец» – «Ухолово».