Представительница Рязанской области Наталья Матвеева завоевала серебро чемпионата мира по лыжным видам спорта

Матвеева выступает в составе сборной команды России параллельным зачётом за Рязанскую область и г. Москву.

Спорт

Представительница Рязанской области Наталья Матвеева стала серебряным призёром чемпионата мира по лыжным видам спорта.

Соревнования проходят в Финляндии. Наталья Матвеева выступает в составе сборной команды России параллельным зачётом за Рязанскую область и г. Москву. По результатам командного спринта классическим стилем (6x1,3 км) Наталья Матвеева завоевала «серебро», сообщает сайт регионального правительства. В этой дисциплине за медали боролись представительницы 17 стран мира.