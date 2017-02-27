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http://7info.ru/news/ryazan-sport/predstavitelnica_rjazanskoj_oblasti_natalja_matveeva_zavoevala_serebro_chempionata_mira_po_lyzhnym_vidam_sporta/

Представительница Рязанской области Наталья Матвеева завоевала серебро чемпионата мира по лыжным видам спорта
Матвеева выступает в составе сборной команды России параллельным зачётом за Рязанскую область и г. Москву.

Спорт   86

Представительница Рязанской области Наталья Матвеева стала серебряным  призёром чемпионата мира по лыжным видам спорта.

Соревнования проходят в Финляндии. Наталья Матвеева выступает в составе сборной команды России параллельным зачётом за Рязанскую область и г. Москву. По результатам командного спринта классическим стилем (6x1,3 км) Наталья Матвеева завоевала «серебро», сообщает сайт регионального правительства. В этой дисциплине за медали боролись представительницы 17 стран мира.