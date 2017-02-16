Под Рязанью пройдёт Всероссийский автокросс «Русская зима»

Гонщики будут бороться за победу в шести классах автомобилей.

Спорт

В субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, на трассе «Семёновская» под Рязанью пройдёт 28-й Всероссийский автокросс «Русская зима», посвящённый Дню защитника Отечества. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы соревнований.

Гонщики будут бороться за победу в шести классах автомобилей, в том числе будет проведён второй этап чемпионата страны среди грузовиков ЗИЛ-130 и первый этап Кубка России в классе ГАЗ-53.

В четырёх других дивизионах – легковушках Д2Н и Д2-классика, Т1-2500 (полноприводные автомобили) и грузовиков ГАЗ-51,52 пройдут этапы чемпионата ЦФО.

Торжественное открытие соревнований намечено на 10 утра воскресенья, 19 февраля. Награждение победителей начнётся в три часа дня.

Доехать до места проведения гонок можно на личном транспорте, а также на платных автобусах, которые будут ходить с 9 часов утра от вокзала Рязань-2.