Победителем рязанского этапа Народной футбольной лиги стала «Н-Р ТЭЦ»

Решающий поединок прошёл 24 февраля в Шилове.

Спорт

В пятницу, 24 февраля, в Шилове состоялся заключительный матч рязанского этапа Народной футбольной лиги. В решающем поединке встречались «Ока» и «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Заключительный матч турнира стал своеобразным финалом – именно в нём и определился победитель. В более лучшем положении находилась команда «Н-Р ТЭЦ», которой было достаточно ничьей. И «энергетики» в упорной борьбе её и добыли.

По ходу первого тайма «Ока» вела – 2:0. Забитые мячи на счету Дмитрия Яськова и Алексея Шленского. Однако ещё до перерыва Сергей Егорцев один мяч отквитал. В дебюте второго тайма Дмитрий Отрубянников уравнял положение – 2:2, но «Ока» усилиями Андрея Ефремкина вновь вышла вперёд. Заменивший в воротах травмированного Кима Евгений Мишаков был вынужден пойти вперёд, и «Ново-Рязанская ТЭЦ» сумела сравнять счёт – второй мяч в этой встрече забил Отрубянников. После этого пришлось играть в атаке уже голкиперу «Оки» Александру Тряпичкину, но «энергетики» сумели отстоять нужный результат. Итог встречи – 3:3. Ничья, которая принесла победу в турнире «Н-Р ТЭЦ».

По окончании матча прошла церемония награждения. Её провели ветеран рязанского футбола, в 90-е годы четыре раза приводивший команду Ново-Рязанской ТЭЦ к победе в чемпионате Рязани Юрий Моськин и организатор рязанского этапа НФЛ Алексей Бушев.

Помимо кубка за победу в турнире, были вручены и индивидуальные призы. Лучшими игроками «финала» признали Дмитрия Отрубянникова и Александра Тряпичкина. Лучшим игроком турнира стал Андрей Кудинов из «Мечты». Он же стал с тремя мячами и лучшим бомбардиром.