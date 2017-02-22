Победитель рязанского этапа Народной футбольной лиги определится в Шилове

В своеобразном финале встретятся «Ока» и «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Спорт

В пятницу, 24 февраля, в Шилове состоится заключительная игра регионального этапа Народной футбольной лиги. Волей календаря и турнирных раскладов, матч между «Окой» и «Ново-Рязанской ТЭЦ» превратился в своеобразный финал турнира.

Напомним, игры первого круга прошли в Рязани 25 декабря на стадионе «Химик». Матчи второго круга проводились в Рязани и в Шилове по выходным дням.

Перед последним матчем остаётся неясной лишь судьба первого места. На данный момент «Ока» набрала 11 очков и занимает второе место, «Ново-Рязанская ТЭЦ» с 13 очками лидирует. Именно эти команды и разыграют путёвку в финальный этап Народной футбольной лиги.

На третьем месте с пятью очками «Энергетик», замыкает турнирную таблицу «Мечта», набравшая лишь одно очко.

Двоевластие пока и в споре бомбардиров – по три мяча забили Андрей Кудинов из «Мечты» и Олег Забнев, представляющий «Ново-Рязанскую ТЭЦ». По два мяча забили сразу пять человек – Вадим Забнев и Станислав Зайцев из «Н-Р ТЭЦ», а также Владимир Языков, Валерий Ходаков и Александр Виноградов из «Оки».

Решающий мачт турнира начнётся на площадке у ФСК «Арена» в Шилове в 10.00.