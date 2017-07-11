Первый этап чемпионата Рязанской области по пляжному футболу подходит к концу
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Очередные матчи были сыграны на стадионе «Авангард» в Хирине в воскресенье, 9 июля.
Продолжается чемпионат Рязанской области по пляжному футболу. Очередные матчи были сыграны на стадионе «Авангард» в Хирине в воскресенье, 9 июля.
Вот их результаты: «РЗН-Кровля» – РВВДКУ – 7:9, «Автоимпорт» – «Энергоспецтехника» – 5:5 (по пенальти – 6:5).
В матче «Элекс-Фаворит-2» – ГРПЗ также была зафиксирована ничья в основное и дополнительное время – 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты «Приборного завода».
– По ходу встречи молодые ребята вели – 3:0, но удержать добытого преимущества им из-за усталости не удалось, – рассказал генеральный директор МФК «Элекс-Фаворит» Виталий Громов. – Из-за болезни Ловыгина ребятам пришлось играть в шесть полевых, а Олег Тарасов и Алексей Попов отыграли матч без замен. Считаю, что они с задачей справились, тем более, что завоевали право участвовать во втором этапе.
В составе «Элекса-Фаворита» два забитых мяча на счету Олега Тарасова, ещё один точный удар на свой счёт записал Дмитрий Васин.
На этой неделе будут сыграны оставшиеся матчи первого этапа:
12 июля (среда)
19.15 «Езиды» – «Авангард»
13 июля (четверг)
19.15 «Автоимпорт» – «ГРПЗ»
20.15 «Езиды» – «РЗН-Кровля»
А в воскресенье, 16 июля, стартует второй этап, куда выходят по три лучших команды из групп первого этапа.
Расписание матчей:
09.00 «3А» – «1Б» «Энергоспецтехника»
10.00 «1А» Элекс-1 – «3Б»
11.00 «2А» – «2Б»
12.00 «5А» – «4Б»