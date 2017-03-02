Перед матчем с «Зарёй» «Элекс-Фаворит» испытывает серьёзные кадровые проблемы

В распоряжении Владимира Иванова находится лишь пять боеспособных полевых игроков, включая Алексея Попова, который ранее играл не так часто.

Спорт

В субботу, 4 марта, МФК «Элекс-Фаворит» проведёт очередной матч в первенстве России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференции «Запад»: в Рязани наша команда будет принимать якутскую «Зарю». Матч пройдёт на «Арене-Атрон» и начнётся в 15.00.

Перед игрой рязанская команда испытывает серьёзные проблемы с составом. Из-за перебора жёлтых карточек дисквалифицирован Алексей Кинякин. После матча в Казани травмированы Максим Куликов и Антон Чекмарёв, который к тому же ещё и заболел. Пока не тренируется Александр Телегин, пропускавший игру с «Ядраном» из-за болезни. Его участием в матче с «Зарёй» также под вопросом. Продолжает лечение и Александр Кореньков, травмирован молодой Павел Сидоров.

Таким образом, в распоряжении Владимира Иванова находится лишь пять боеспособных полевых игроков, включая Алексея Попова, который ранее играл не так часто. Если учесть, что «Заря» набрала неплохой ход (была обыграна «Волга-Саратов» и разгромлен дубль «Дины» – 6:0) субботняя встреча для хозяев получится очень тяжёлой.