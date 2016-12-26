Определён победитель ветеранского чемпионата Рязанской области по мини-футболу

Турнир выиграл «Автоимпорт», победивший в решающем матче «Атрон».

Спорт

В субботу, 24 декабря, на «Арене-Атрон» в Рязани прошли решающие матчи чемпионата Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов.

В игре за третье место «Ока» оказалась сильнее «Ново-Рязанской ТЭЦ» – 6:2.

В финале «Автоимпорт» обыграл «Атрон» – 7:4.

Лучшими игроками турнира были признаны: Игорь Абрашкин («Ока»), Вячеслав Вепринцев («Атрон») и Константин Селявин («Автоимпорт»).