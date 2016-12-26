http://7info.ru/news/ryazan-sport/opredeljon_pobeditel_veteranskogo_chempionata_rjazanskoj_oblasti_po_mini-futbolu/
Определён победитель ветеранского чемпионата Рязанской области по мини-футболу
Спорт 64
Определён победитель ветеранского чемпионата Рязанской области по мини-футболу
Спорт 64
Турнир выиграл «Автоимпорт», победивший в решающем матче «Атрон».
В субботу, 24 декабря, на «Арене-Атрон» в Рязани прошли решающие матчи чемпионата Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов.
В игре за третье место «Ока» оказалась сильнее «Ново-Рязанской ТЭЦ» – 6:2.
В финале «Автоимпорт» обыграл «Атрон» – 7:4.
Лучшими игроками турнира были признаны: Игорь Абрашкин («Ока»), Вячеслав Вепринцев («Атрон») и Константин Селявин («Автоимпорт»).