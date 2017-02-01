Незрячие рязанцы сыграли в шашки

В соревнованиях, проходивших на базе ООО «Рязанское предприятие Промпласткомплект», приняли участие 22 спортсмена.

Спорт

Во вторник, 31 января, завершились Чемпионат и первенство Рязани по шашкам среди инвалидов ВОС и ВОИ, организованные городским управлением по физической культуре и массовому спорту. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации.

В соревнованиях, проходивших на базе ООО «Рязанское предприятие Промпласткомплект», приняли участие 22 спортсмена, в том числе семь человек детей с ограниченными возможностями здоровья.

Победителями турнира в своих категориях стали Журавлев Никита, Манторов Геннадий, Маркова Нина, Кузнецов Андрей. Второе место заняли Хохликов Александр, Бакаусова Лидия, Нестерова Александра, Железнов Дмитрий. На третьем месте – Горбунов Владимир, Родина Светлана, Романова Александра Бегишев Владислав.

Победители и призёры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными подарками городского управления по физической культуре и массовому спорту.