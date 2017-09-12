На время проведения «Рязанской соборной версты» в центре города перекроют движение транспорта

К участию в забеге приглашаются все желающие.

Спорт

В воскресенье, 24 сентября, в Рязани пройдёт традиционный забег «Рязанская соборная верста».

Участие в кроссе могут принять представители спортивных коллективов общеобразовательных школ, спортивных клубов, клубов любителей бега Рязани и области, городов России и всех желающих, имеющих соответствующую подготовку и допуск врача.

Заявки принимаются до 21 сентября в городском спортуправлении по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, телефон: (4912) 25-51-36 или по электронной почте zayavka.sport@yandex.ru.

Движение транспорта по маршруту кросса: Соборная площадь – улица Петрова – набережная Кремля – центральная аллея парка Кремля – Соборная площадь будет ограничено с 10.00 до 15.30 24 сентября.