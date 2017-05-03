Марина Кащеева завоевала золото всемирных игр ветеранов спорта в Новой Зеландии

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани выступала в составе сборной баскетбольной команды в возрастной группе 50+ .

Спорт

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева завоевала золото Всемирных игра ветеранов спорта, проходивших с 21 по 30 апреля в Окланде (Новая Зеландия). Марина Кащеева выступала в составе сборной баскетбольной команды в возрастной группе 50+ .

Рязань на этих соревнованих также представили ветераны спорта Олег Ершов, завоевавший в соревнованиях по плаванию 2 «золотых» и 1 «бронзовую» медали, и легкоатлет Владимир Спарыхин.