Каждую пятницу рязанцы смогут бесплатно посещать каток спорткомплекса «Локомотив»

Проект «Все на каток» можно считать логическим, «зимним» продолжением фестивального лета «Встречи на Почтовой».

Спорт

В пятницу, 10 февраля, в Рязани стартует бесплатная акция «Все на каток!». С этого дня и до наступления плюсовой температуры все желающие по пятницам с 18 до 21 часов смогут бесплатно кататься на катке «Локомотив».

Акция проводится в Рязани впервые по инициативе молодёжной администрации и управления по физической культуры и массового спорта при поддержке управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.

Как рассказала начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева, проект «Все на каток» можно считать логическим, «зимним» продолжением фестивального лета «Встречи на Почтовой».

– Мы предлагаем горожанам, любителям активного образа жизни завершить трудовую неделю приходом в пятницу вечером на каток «Локомотив», где всем вместе покататься на коньках, принять участие в мастер-классах, которые для желающих проведут воспитанники ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский», – говорит Марина Кащеева.

Прокат коньков работает до 20 часов. Администрация города просит учесть, что количество «прокатных» пар в СК «Локомотив» ограничено, и по возможности захватить собственные коньки.