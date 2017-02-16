Юный рязанский футболист побывал на стажировке в московской «Дине»

По словам Дмитрия, на занятиях дубля присутствовал и тренер главной команды Бесик Зоидзе, который также давал советы.

Спорт

Игрок дублирующего состава «Элекса-Фаворита» Дмитрий Васин провёл несколько тренировок с дублем московской «Дины».

В рязанском клубе считают 15-летнего Васина одним из самых талантливых молодых игроков, который со временем может заиграть в основе команды на высоком уровне. Поэтому было принято решение отправить его на стажировку в дубль легендарного российского клуба.

– С представителями «Дины» у нас сложились очень хорошие отношения ещё после игр на Кубок России, – рассказывает генеральный директор «Элекса-Фаворита» Виталий Громов. – В этом клубе отлично поставлена работа с молодёжью – игроки дублирующего состава регулярно вводятся в основу и играют там не последние роли. Поэтому и было принято решение отправить Диму в Москву. Конечно, говорить о том, что он мог бы заиграть в дубле императорского клуба рано, так как там выступают футболисты 17-19 лет, играющие также в молодёжной сборной России. Но, наверняка, на заметку тренерам он попал. Да и для него самого тренировки не прошли даром – по возвращении мы заметили, что он использует новые приёмы.

Естественно, что за три тренировки, что провёл Васин с дублем «Дины», серьёзного прогресса добиться трудно, но он смог посмотреть работу одного из лучших клубов России, что называется изнутри.

По словам Дмитрия, на занятиях дубля присутствовал и тренер главной команды Бесик Зоидзе, который также давал советы. Но в основном с игроками работали наставники молодёжной команды. На занятиях очень много внимания уделяется тактике, есть тренеры по физподготовке, тренеры вратарей.

– Для себя я открыл пару тактических приёмов, узнал, как правильно действовать в определённых ситуациях, ну и, наверное, стал несколько лучше, – считает Дмитрий.

Тренер «Элекса-Фаворита» Владимир Иванов считает, что Васин обладает «светлой головой», но вот физические кондиции пока оставляют желать лучшего. Время для того, чтобы исправить этот недостаток есть, ведь игроку всего 15 лет. Сам он заявляет, что очень хочет добиться успеха в мини-футболу и именно в составе команды из Рязани. Пока же Дмитрия, как и ещё несколько молодых футболистов, только делающих первые шаги в мини-футболе, ждут игры чемпионата Рязанской области, где выступает команда ДЮСШ «Фаворит».