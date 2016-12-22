http://7info.ru/news/ryazan-sport/junyj_rjazanec_zavoeval_serebro_na_kubke_arktiki/
Юный рязанец завоевал «серебро» на «Кубке Арктики»
Спорт 127
Юный рязанец завоевал «серебро» на «Кубке Арктики»
Спорт 127
Воспитанники спортшколы «Антей» успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе.
Рязанец Александр Лукьянов завоевал «серебро» на «Кубке Арктики». Воспитанники спортшколы «Антей» успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе, сообщает сайт администрации Рязани.
Соревнования проходили в Архангельске с 16 по 18 декабря. В них участвовали спортсмены из Москвы, Магадана, Республики Коми, Мурманской, Ярославской и Рязанской областей, а также Эстонии и Белоруссии.
Рязань представляла команда из шести воспитанников спортшколы «Антей». По итогам проведенных боёв «серебряную» медаль завоевал Александр Лукьянов (38 кг). Пятое место у Ильи Воротилова (26 кг), Максима Елохина (32 кг) и Артема Королева (50 кг).