Юный рязанец завоевал «серебро» на «Кубке Арктики»

Воспитанники спортшколы «Антей» успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе.

Спорт

Рязанец Александр Лукьянов завоевал «серебро» на «Кубке Арктики». Воспитанники спортшколы «Антей» успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе, сообщает сайт администрации Рязани.

Соревнования проходили в Архангельске с 16 по 18 декабря. В них участвовали спортсмены из Москвы, Магадана, Республики Коми, Мурманской, Ярославской и Рязанской областей, а также Эстонии и Белоруссии.

Рязань представляла команда из шести воспитанников спортшколы «Антей». По итогам проведенных боёв «серебряную» медаль завоевал Александр Лукьянов (38 кг). Пятое место у Ильи Воротилова (26 кг), Максима Елохина (32 кг) и Артема Королева (50 кг).