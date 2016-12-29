http://7info.ru/news/ryazan-sport/junye_rjazanskie_gimnastki_popali_v_zimnjuju_skazku/
Юные рязанские гимнастки попали в «Зимнюю сказку»
Спорт 46
Юные рязанские гимнастки попали в «Зимнюю сказку»
Спорт 46
Под таким названием были организованы соревнования по художественной гимнастике.
25 декабря в Рязани в центре развлечений «Озон» состоялись соревнования по художественной гимнастике «Зимняя сказка», пишет сайт администрации города со ссылкой на данные управления по физической культуре и массовому спорту.
В соревнованияхуспешно выступили воспитанницы спортшколы «Золотые купола».
Галина Грунтова заняла 1 место, Арина Исрафилова– 2 место, 3 место поделили Анастасия Гвоздикова и Елизавета Сытая.
Гимнасток подготовили тренеры-преподаватели по художественной гимнастике высшей квалификационной категории Наталья Березкина и Ольга Смирнова.