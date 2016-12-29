Юные рязанские гимнастки попали в «Зимнюю сказку»

Под таким названием были организованы соревнования по художественной гимнастике.

Спорт

25 декабря в Рязани в центре развлечений «Озон» состоялись соревнования по художественной гимнастике «Зимняя сказка», пишет сайт администрации города со ссылкой на данные управления по физической культуре и массовому спорту.

В соревнованияхуспешно выступили воспитанницы спортшколы «Золотые купола».

Галина Грунтова заняла 1 место, Арина Исрафилова– 2 место, 3 место поделили Анастасия Гвоздикова и Елизавета Сытая.

Гимнасток подготовили тренеры-преподаватели по художественной гимнастике высшей квалификационной категории Наталья Березкина и Ольга Смирнова.