Юная рязанка с синдромом Дауна впервые выступит на III Всероссийских «Стартах мечты»

Рязанскую область на соревнованиях, которые проходят в Тюмени 14 февраля, будет представлять Софья Мазурова.

Спорт

Представитель Рязанской области впервые выступит на III Всероссийских «Стартах мечты». Эти соревнования ежегодно проводятся для участников программы терапевтического спорта «Лыжи мечты».

«Старты мечты» — это уникальные спортивные соревнования, аналогов которым нет во всём мире. Участие в них принимают дети от 3,5 лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и др. Принципиальная особенность в том, что участниками становятся люди с инвалидностью любой степени тяжести.

Благодаря проекту Рязанской региональной общественной организации «Добрые сердца» дети с синдромом Дауна смогут пройти комплексную реабилитацию на базе спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинский».

Рязанскую область на соревнованиях, которые проходят в Тюмени 14 февраля, будет представлять Софья Мазурова.