Юная рязанка с синдромом Дауна впервые выступит на III Всероссийских «Стартах мечты»
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Рязанскую область на соревнованиях, которые проходят в Тюмени 14 февраля, будет представлять Софья Мазурова.
Представитель Рязанской области впервые выступит на III Всероссийских «Стартах мечты». Эти соревнования ежегодно проводятся для участников программы терапевтического спорта «Лыжи мечты».
«Старты мечты» — это уникальные спортивные соревнования, аналогов которым нет во всём мире. Участие в них принимают дети от 3,5 лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и др. Принципиальная особенность в том, что участниками становятся люди с инвалидностью любой степени тяжести.
Благодаря проекту Рязанской региональной общественной организации «Добрые сердца» дети с синдромом Дауна смогут пройти комплексную реабилитацию на базе спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинский».
Рязанскую область на соревнованиях, которые проходят в Тюмени 14 февраля, будет представлять Софья Мазурова.
– Мы рады и болеем за Соню Мазурову и её инструктора Евгения Горцовского, которые сейчас находятся в Тюмени. И неважно, какое место они займут в итоге! Само участие в подобных соревнованиях детей с ограниченными возможностями здоровья уже победа! – говорит координатор программы «Лыжи мечты» в Рязанской области Светлана Морозова.