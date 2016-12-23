Игроки МФК «Элекс-Фаворит» провели мастер-класс в школе-интернате в Рязани

Участниками мероприятия в школе-интернате №26 стали ученики младших классов, а также игроки команды 2003 года рождения.

Спорт

Игроки МФК «Элекс-Фаворит» провели мастер-класс для учеников школы-интерната №26 города Рязани.

Руководство клуба в лице президента Станислава Подоля и генерального директора Владимира Громова не раз заявляло, что цель команды – выстроить систему, при которой юные рязанцы смогут заниматься мини-футболом в своих школах, а затем и вырасти в игроков серьёзного уровня. Одним из этапов этой работы и является проведение мастер-классов в учебных заведениях.

Участниками мероприятия в школе-интернате №26 стали ученики младших классов, а также игроки команды 2003 года рождения, которая под руководством лучшего на данный момент бомбардира «Элекса-Фаворита» Алексея Петухова уже дебютировала во всероссийском проекте «Мини-футбол в школу».

Гости провели настоящую мини-футбольную разминку, рассказали правила мини-футбола, показали упражнения на координационной лесенке. После этого был сыгран товарищеский матч, завершившийся боевой ничьей. Кроме того, любой желающий мог попытаться забить гол вратарю «Элекса-Фаворита» Артёму Шабанову.

Не обошлось и без подарков – каждый присутствовавший в зале получил сувенирный магнит с эмблемой клуба, а школе вручили сетку мячей для мини-футбола.

Школьники остались довольны проведённым мастер-классом и пообещали ходить на тренировки, заявив, что увлеклись мини-футболом.