Игроки ХК «Рязань» готовятся выйти на лёд

Почти две недели тренерский штаб ХК «Рязань» во главе с Игорем Жилинским посвятил занятиям в тренажёрном зале, спортивным играм и кроссам.

Спорт

В понедельник, 10 июля, стартовала вторая неделя предсезонной подготовки ХК «Рязань». Пока команда работает над общефизическими кондициями. Но уже совсем скоро «горожане» выйдут на лёд, сообщает пресс-служба клуба.

Почти две недели тренерский штаб ХК «Рязань» во главе с Игорем Жилинским посвятил занятиям в тренажёрном зале, спортивным играм и кроссам. Команда проделывает большой объём беговой работы.

– Я доволен тем, как прошла первая неделя «предсезонки». Видно, что ребята работают с удовольствием: и игроки, которые уже заключили полноценные контракты, и те, кто находится пока на просмотровых соглашениях. Претензий ни к кому нет. Хотя понятно, что пока трудно делать далеко идущие выводы. Более предметно на тему перспектив тех или иных игроков можно будет говорить после того, как команда выйдет на лёд и проведёт несколько тренировок, – поделился своими впечатлениями о минувших днях занятий Игорь Жилинский.

В ближайшие несколько дней «горожане» продолжат интенсивные тренировки в «тренажёрке», соревноваться в умении играть в футбол, баскетбол и гандбол, а также наматывать километры в Солотче. Долгожданные хоккеистами ледовые занятия начнутся 15 июля. Во второй половине дня субботы спортсмены выйдут на вторую арену Дворца спорта «Олимпийский». Тренировка будет носить втягивающий характер, чтобы уже 16 числа начать заниматься на льду с полной нагрузкой.