Игрок рязанского мини-футбольного клуба забил 12 мячей в одном матче первенства России

«Элекс-Фаворит» разгромил в Москве «Крепость» – 34:3.

Спорт

В субботу, 24 декабря, в Москве мини-футбольный клуб «Элекс-Фаворит» в матче очередного тура первенства России среди команд конференции «Запад» Высшей лиги разгромил МФК «Крепость» – 34:3.

Результат встречи с явным аутсайдером турнира, проигравшим все свои матчи, был известен заранее, а вот итоговый счёт явно порадовал болельщиков и самих рязанских футболистов.

Выделим несколько интересных моментов этой встречи.

Рекорд результативности в одной игре для команды из Рязани установил Денис Голунов, отправивший в ворота соперника сразу 12 мячей.

Свой первый гол в составе «Элекса-Фаворита» забил Александр Телегин. После этого, войдя во вкус, он забил ещё четыре мяча.

Также по пять мячей забили Максим Куликов и Алексей Кинякин. И, если последний постоянно играет в основном составе, то для Куликова эта встреча стала первой после продолжительной паузы.

После довольно длительного молчания напомнил о себе не забивавший почти месяц Михаил Лушников. На его счету в игре с «Крепостью» хетт-трик.

Лучший на тот момент бомбардир команды Алексей Петухов ограничился двумя голами.

Ещё один забитый мяч на счету проводившего первый матч в текущем первенстве Алексея Попова.

Отличился также и Руслан Мурашкин.

Для «Элекса-Фаворита» это был заключительный матч в текущем году. Следующую встречу подопечные Владимира Иванова проведут 7 января, когда будут принимать в Рязани казанский «Ядран».