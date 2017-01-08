Игрок БК «Рязань» стал генеральным менеджером «Сахалина»

Фомин, которому 13 января исполнится 31 год, пришёл в БК «Рязань» в начале текущего сезона.

Спорт

Бывший центровой БК «Рязань» Александр Фомин стал генеральным менеджером ПСК «Сахалин». Об этом сообщает официальный сайт сахалинского клуба.

Фомин, которому 13 января исполнится 31 год, пришёл в БК «Рязань» в начале текущего сезона. За «зубров» он сыграл 9 игр, набирая в среднем за игру 14,4 очка.

В «Сахалин», выступающий в Суперлиге-1 вместе с БК «Рязань» также перешёл тренер Сергей Гришаев, до этого работавший в ярославском «Буревестнике». В этой команде Фомин провёл прошлый сезон.