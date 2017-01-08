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http://7info.ru/news/ryazan-sport/igrok_bk_rjazan_stal_generalnym_menedzherom_sahalina/

Игрок БК «Рязань» стал генеральным менеджером «Сахалина»
Фомин, которому 13 января исполнится 31 год, пришёл в БК «Рязань» в начале текущего сезона.

Спорт   84

Бывший центровой БК «Рязань» Александр Фомин стал генеральным менеджером ПСК «Сахалин». Об этом сообщает официальный сайт сахалинского клуба.

Фомин, которому 13 января исполнится 31 год, пришёл в БК «Рязань» в начале текущего сезона. За «зубров» он сыграл 9 игр, набирая в среднем за игру 14,4 очка.

В «Сахалин», выступающий в Суперлиге-1 вместе с БК «Рязань» также перешёл тренер Сергей Гришаев, до этого работавший в ярославском «Буревестнике». В этой команде Фомин провёл прошлый сезон. 