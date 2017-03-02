Хоккеисты Скопинского района приняли участие в областных соревнованиях «Золотая шайба»

В текущем году юные хоккеисты муниципалитета закрепились на пятом месте.

Спорт

Спортивная жизнь кипит в каждом поселении Скопинского района. В зимнее время особое внимание уделяется хоккею. Ежегодно виртуозы клюшки и шайбы принимают участие не только в районных, но и областных мероприятиях. Так в последних числах февраля сборная команда Скопинского района, в которую вошли хоккеисты Успенского, Вослебовского и Побединского поселений, приняли участие в областном турнире по хоккею на призы клуба «Золотая шайба».

– Мы с большим удовольствием уже третий год принимаем участие в областных соревнованиях «Золотая шайба». В первый день, конечно, мои ребята немного сникли, потому что нашими противниками стали самые сильные команды, но потом сборная собралась с силами и за два дня наверстала упущенное, – подчеркнул президент Скопинской общественной организации «Федерация хоккея» Александр Чевагин. – Я надеюсь, что в следующем году, мы займем достойное место на этих соревнованиях.

На протяжении трёх лет команда Скопинского района показывает хорошие результаты в «Золотой шайбе», демонстрируя свое мастерство и волю к победе. В текущем году юные хоккеисты муниципалитета закрепились на пятом месте.

На этом хоккейный сезон не заканчивается. Мужская команда Вослебовского поселения «Осляба» была приглашена уроженцем села Вослебово, мэром города Балашиха Евгением Жирковым на товарищескую встречу.