ХК «Рязань» заработал три очка, не выходя на лёд

Программу игр 2017 года ХК «Рязань» начнёт 8 января, когда на льду Дворца спорта «Олимпийский» примет «ТХК» из Твери.

Спорт

ХК «Рязань», не выходя на лёд, добавил в свою турнирную копилку три очка – после снятия с чемпионата ВХЛ саратовского «Кристалла», в оставшихся играх ему засчитаны технические поражения. Таким образом, «горожане» официально подвели черту под своими выступлениями в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, «Кристалл» из-за финансовых проблем устранился от дальнейшего участия в турнирной гонке в ноябре аккуратно на экваторе регулярного чемпионата. Таким образом, принципиально на его соперниках решение руководителей поволжского клуба не отразилось – все команды Высшей хоккейной лиги успели провести с саратовцами матчи первого круга (ХК «Рязань» на своём льду одержал победу 4:2), а во втором каждая получит по три очка без игры. Встреча «Кристалл» – ХК «Рязань» была назначена календарём на 26 декабря.

Игра в Саратове должна была стать заключительной для «горожан» в 2016 году. По факту таковую подопечные Алексея Алексеева провели двумя днями ранее в Пензе против «Дизеля». После же добавления технических трёх очков Новый год ХК «Рязань» встретит с 56 набранными баллами в 34 проведённых встречах. «Горожане» занимают 14-е место в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям уступая 13-й на данный момент команде ВХЛ питерскому «Динамо». До новогодней паузы рязанцы могут лишиться одной позиции – если 28 декабря «Рубин» (сейчас – 54 очка) в Тюмени обыграет лидирующее «Торпедо» в основное время. Помимо тюменского матча в «регулярке»-2016 осталось сыграть ещё три встречи: «Торос» - «Динамо» С-П, «Ижсталь» - «Динамо» Бл и «Зауралье» - «Сарыарка».

Программу игр 2017 года ХК «Рязань» начнёт 8 января, когда на льду Дворца спорта «Олимпийский» примет «ТХК» из Твери.