ХК «Рязань» выиграл в Нижнем Тагиле по буллитам

Победа позволила «горожанам» подняться на одно место в турнирной таблице.

Спорт

ХК «Рязань», обыграв по буллитам «Спутник» в Нижнем Тагиле – 2:1, наконец-то продвинулся вперёд в турнирной таблице. Пока положение «горожан» по-прежнему желает лучшего. Но если «бело-синие» не остановятся на достигнутом, мечты о плей-офф воплотятся в реальность. Об этом сообщает пресс-служба нашего клуба.

«СПУТНИК» (Нижний Тагил) – ХК «РЯЗАНЬ» 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1). Голы: 1:0 - Патрушев (Арефьев, Василенков, 26:25); 1:1 - Кудрявцев (Мнацян, Прохоров, 32:44); 1:2 - Рукин (65:00, ПБ). «Спутник» (2): Лугинин; Путилов - Арефьев,Ситников – Рожков (2) - Гайсин; Ищенко - Стулов, Угольников – Чемерикин - Владимиров; Щанкин - Красовский, Василенков – Рябов - Патрушев; Лебедев – Бирюков – Кожевников. ХК «Рязань» (4): Коновалов; Дубинин - Седунов, Репьях – Карпов (2) - Рукин; Щербов - Мнацян, Леснухин (2) – Воробьев - Иванов; Лесников - Ковалев, Кудрявцев – Ипатов - А.Лебедев; Подзиньш - Десятков, Лызин – Жарков - Прохоров. Судьи: Мальцев, Андрианов; Максимовский, Мещеряков. 23 декабря. Нижний Тагил. ДЛС им. В.К.Сотникова. 200 зрителей.

Команды не порадовали болельщиков большим числом заброшенных шайб, хотя голевых моментов в матче хватало. Счёт открыл форвард хозяев Николай Патрушев, который в одиночестве оказался напротив Ильи Коновалова и разобрался с рязанским вратарём. Выровнял положение Павел Кудрявцев, реализовавший выход «один в один».

Овертайм заброшенных шайб не принёс, а в серии буллитов на точные броски Павла Кудрявцева, Дмитрия Воробьёва и Андрея Рукина хозяева смогли ответить только двумя результативными атаками.

Павел ДЕСЯТКОВ, главный тренер ХК «Рязань»: – Я считаю, что наша команда первый и третий периоды владела преимуществом. Во втором периоде сбились на индивидуальные действия, и соперник воспользовался этими моментами, где-то перехватил инициативу. Те моменты, которые мы создали, это уже, как говорится, наша боль, создаём моменты, но, к сожалению, очень много бросаем мимо ворот.

ХК «Рязань» набрал 37 баллов и наконец-то поднялся в турнирной таблице. Теперь наша команда на 23-м месте, опередив «Горняк». Любопытно, что в Учалах «горожане» и проведут очередной матч чемпионата ВХЛ – 25 декабря.