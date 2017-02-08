ХК «Рязань» уверенно победил в последнем домашнем матче регулярного сезона

«Горожане» эффектно переиграли одного из основных конкурентов в борьбе за путёвку в плей-офф, «Динамо» из Санкт-Петербурга – 6:1.

Спорт

ХК «Рязань» одержал важнейшую победу в чемпионате ВХЛ. В заключительном домашнем матче предварительного этапа «горожане» эффектно переиграли одного из основных конкурентов в борьбе за путёвку в плей-офф, «Динамо» из Санкт-Петербурга – 6:1, сделав значительный шаг к достижению заветной цели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

ХК «РЯЗАНЬ» – «ДИНАМО» (Санкт-Петербург) – 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Голы: 1:0 – МАСЛОВ (Петраков, Филатов, 8.43); 2:0 - ПЕТРАКОВ (31.02 – мен.); 2:1 – Шестаков (Дыньков, Васильев, 31.52 – бол.); 3:1 – ДЕНЕЖКИН (Петраков, Маслов, 36.42); 4:1 – СТАРЦЕВ (Карпов, 37.05); 5:1 – ДЕНЕЖКИН (Петраков, 46.49); 6:1 – РУКИН (Карпов, Старцев, 55.49). ХК «Рязань» (35): Красоткин; Филатов – Седунов, Денежкин – Петраков – Маслов; Аверин – Хисамутдинов, Старцев – Карпов (2) – Рукин; Турчанинов – Цветков –Юртайкин – Чванчиков – Каюмов (2); Лызин – Кривченко (4) – Максимов, Полинин (27), Кацедым. «Динамо» (26): Назаров (Ложкин, 37.05); Дыньков – Караваев, Чувиляев – Карамнов – Шестаков; Ручкин (12) – Назаревич (2), Тамбиев – Берлёв (2) – Кузнецов (2); Васильев – Горбачёв (4), Копиенко – Пластинин – Завьялов; Парфёнов – Нечаев (2) – Новожилов (2), Гончаренко, Пухов. Судьи: Спирин, Морозов, Журавлев, Строганов. 7 февраля. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 2600 зрителей.

В момент, когда результат нужен был кровь из носа, когда нервы на пределе, когда победа приближает к плей-офф на расстояние одной руки, а поражение делает аутсайдером гонки за места на втором этапе, когда, казалось, о красивом хоккее болельщикам стоит забыть как о явлении – ХК «Рязань» выдал один из лучших своих матчей сезона. «Горожане» заставили болельщиков поверить не только в реальность своего участие в плей-офф как таковое, но и в то, что во время борьбы на выбывание способны навести шороху в ВХЛ.

Впрочем, наивно было бы предполагать, что победа хозяевам досталась легко. «Динамо» предстало вовсе не такими «мягкими игрушками», как можно было бы подумать, глядя на итоговый счёт встречи. Подопечные Алексея Алексеева при небольшом преимуществе в первом периоде сумели открыть счёт – Артём Маслов подставил клюшку под бросок от синей линии Дмитрия Филатова. Но затем были и пятиминутное удаление Альберта Полинина, и суперсейв при счёте 1:0 Антона Красоткина, выловившего шайбу из пустого угла после атаки Виталия Карамнова, и оперативное возвращение питерцев в игру в большинстве после того как Иван Петраков, убежав на рандеву с Олегом Назаровым, увеличил преимущество «горожан».

Но ХК «Рязань» настолько в этот вечер был так заточен на победу, что, кажется, преодолел бы любые сложности. На 37-й минуте феерившее на площадке первое звено хозяев усилиями всех трёх форвардов соорудило третий гол. А спустя всего 23 секунды Кирилл Старцев со входа в зону запустил шайбу в ближний нижний угол – 4:1! Наставники соперников провели рокировку вратарей, но, в целом, было заметно – гости подавлены и на ответные меры просто не способны.

А рязанцы и не думали останавливаться. Лучшие игры нашей команды в сезоне («Торос» - 7:0, «Спутник» - 7:2, «Звезда» - 7:3) показали – если у «бело-синих» идёт, они не отказывают себе в удовольствии слегка покуражиться. Так что в заключительном периоде болельщики увидели в исполнении своих любимцев ещё две заброшенные шайбы. Особенно заполнился гол Александра Денежкина: форвард сам бросил по воротам, сам подобрал шайбу, затем обыграл вратаря и завёз каучуковый диск за ленточку. Таким образом, Денежкин догнал на тот момент в списке лучших снайперов ХК «Рязань» Андрея Рукина – у обоих стало по 12 точных бросков. Но Рукин «не потерпел» двоевластие и оставил последнее слово за собой – пробрался на «пятак» и поразил дальний угол, поставив в матче жирную точку.

ХК «Рязань», набрав 73-е очко после 45 проведённых матчей, обошёл поверженное «Динамо», а также догнал «Ермак», который опережает по дополнительным показателям. На заключительный выезд регулярного чемпионата «горожане» отправятся, будучи 13-й командой ВХЛ. Именно в матчах против «Сарыарки» в Караганде (13 февраля), «Торпедо» в Усть-Каменогорске (15 февраля), «Сокола» в Красноярске (17 февраля) и «Ермака» в Ангарске (19 февраля) и решится – получат рязанцы путёвку в плей-офф сезона-2016/2017 или будут вынуждены завершить сезон.