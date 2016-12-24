ХК «Рязань» проиграл в последнем матче 2016 года

Одна из лучших защитных линий ВХЛ получила в свои ворота три гола меньше чем за пять минут.

Спорт

ХК «Рязань» не сумел взять очки в своём заключительном матче 2016-го года. В Пензе «горожане» атаковали активнее местного «Дизеля», сумев забросить две шайбы. Но в обороне в этот вечер гости не были похожи сами на себя. В итоге, поражение – 2:5. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

«ДИЗЕЛЬ» (Пенза) – ХК «РЯЗАНЬ» – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) Голы: 1:0 – Бусаров (Томкин, Думбадзе, 12.18); 2:0 – Кузьмин (Бельский, Мнихович, 23.26); 3:0 – Семичастнов (Грибанов, Ямкин, 24.51 – бол.); 3:1 – МАСЛОВ (Денежкин, 25.31); 4:1 – Думбадзе (Мнихович, Луговской, 27.53); 4:2 – СТАРЦЕВ (Рукин, Карпов, 32.22); 5:2 – Мнихович (Кузьмин, 58.20 – п.в.). «Дизель» (8): Семёнов; Сухих – Канарский, Мастрюков – Бусаров – Думбадзе; Яценков – Томкин (2), Зотов – Никоноров (2) – Шубин; Семичастнов – Пангелов-Юлдашев, Д.Тарасов – Грибанов (2) – Ямкин; Мнихович – Луговской – Кузьмин, Бельский (2), Пьянов. ХК «Рязань» (4): Пиманкин (0.00 – 23.26; Белов, 23.26 – 57.52, 58.20 – 60.00); Филатов – Коренков, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов (2) – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Грицких (2) – Дубинин, Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Чванчиков – Крикуненко – Лызин. Судьи: Андрианов, Батурин, Париков, Строганов. 24 декабря. Пенза. «Дизель-Арена». 2150 зрителей.

Перед игрой в Пензе только и говорили о том, как снять «рязанское проклятие». Шутка ли – последний раз «Дизель» выигрывал у «горожан» аж 2012 году! С тех пор, какие бы места не занимали команды (а, бывало, и диаметрально противоположные), ХК «Рязань» неизменно побеждал. Семь матчей подряд. Но – сколько верёвочке не виться, особенно учитывая, что цифры в этот вечер были чуть ли не единственным фактором, говорящим в пользу гостей. Остальное всё – от становящихся хроническими проблем с составом до рваного календаря, выбивающего из игрового ритма – было против подопечных Алексея Алексеева.

В первом периоде, если верить пензенским статистикам (которые вряд ли заинтересованы в «помощи» соперникам) ХК «Рязань» нанёс 8 бросков в створ ворот хозяев против всего 2-х у «Дизеля». Но, даже несмотря на столь очевидное преимущество «горожан», двадцатиминутка осталась за соперником, а оборона рязанцев, проведшая, пожалуй, свой самый неудачный матч в сезоне, начала с того, что пропустила от Георгия Бусарова практически с «нулевого» угла.

После перерыва гостевой вечер предновогодней щедрости продолжился. Одна из лучших защитных линий ВХЛ (а перед визитом в Пензу «бело-синие» имели шестой показатель в дивизионе по количеству пропущенных шайб) получила в свои ворота три гола меньше чем за пять минут, несмотря на замену Александра Пиманкина на Сергея Белова. Рязанскими стараниями впереди, увенчанными точными бросками Артёма Маслова (добил шайбу в пустые ворота) и Кирилла Старцева (разобрался на левом фланге и красиво забросил в ближний угол), перекрыть просчёты в обороне не получилось.

2:4 перед заключительным периодом, конечно, оставляли шансы на успех. ХК «Рязань» наладил-таки защиту, вновь пензяков перебросал, в концовке наш тренерский штаб более чем за две минуты до сирены сменил голкипера на шестого полевого игрока. Но – это был не вечер «горожан». Всё завершилось лишь «контрольным выстрелом» «Дизеля» по пустым воротам. К слову, рязанская команда впервые в сезоне пропустила пять шайб...

На сегодняшний день у ХК «Рязань» 53 очка и 15-е место в турнирной таблице. На руку «горожанам» и всего 33 проведённых матча – меньше, нежели у большинства основных соперников. Плюс, 26 декабря подопечные Алексея Алексеева получат «плановые» три очка от снявшегося саратовского «Кристалла». Останется дождаться заключительных декабрьских матчей чемпионата, которые запланированы на 28 число, и мы узнаем – на какой позиции рязанцы встретят Новый год.