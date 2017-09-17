ХК «Рязань» проиграл в Китае, ведя 3:0

После четырёх проведённых на выезде матчей ХК «Рязань» имеет 3 набранных очка и занимает место во второй половине турнирной таблицы.

Спорт

ХК «Рязань» в очередном матче чемпионата ВХЛ вёл в Харбине у «КРС Хейлунцзян» с преимуществом в три шайбы, но хозяева не только смогли догнать «горожан», но и вырвали в концовке победу – 3:4. Об этом сообщает пресс-служба нашего клуба.

«КРС ХЕЙЛУНЦЗЯН» (Харбин, Китай) – ХК «РЯЗАНЬ» – 4:3 (0:3, 3:0, 1:0) Голы: 0:1 – КАРПОВ (Леснухин, Рукин, 9.30); 0:2 – ВОРОБЬЕВ (Дубинин, Лебедев, 10.01); 0:3 – ФАТЕЕВ (14.16); 1:3 – Шибаев (Дубровин, 26.37 – бол.); 2:3 – Мокин (Шибаев, 28.36); 3:3 – Рыбницкий (Мокин, Альшевский, 31.09 – бол.); 4:3 – Ху Ян (Васильев, 58.26). «КРС Хейлунцзян» (2): Бояршинов; Рыбницкий, Хан Юйхан, Ху Тяньюй, Джексон, Джаред, Дубровин, Йонасс; Васильев, К.Лебедев, Брендон, Мокин, Чжан Цзецень, Ху Ян (2), Шибаев, Алексеев, Я.Альшевский, Бредли, Чень Лин, Руди. ХК «Рязань» (8): Черепенин (Коновалов, 31.09); Седунов, Дубинин, Завгородний (2), Полунин, Мнацян – Исангулов, Лесников (2); Шубин, Кудрявцев, Бондырев (2), Карпов, Фатеев, Леснухин, Рукин, Воробьев, А.Лебедев, Картошкин (2), Рябухин, Иванов. Судьи: Прокуратов, Метальников, Журавлев, Колонутов. 16 сентября. Харбин. «Harbin Hockey Hall». 1005 зрителей.

Первый период – просто сказка! Сыграв поначалу вторым номером (справедливости ради отметим, пару раз «КРС» был в шаге от гола), ХК «Рязань» в середине двадцатиминутки выстрелил дуплетом. Сначала «горожанам» удалась симпатичная комбинация с переводом шайбы на дальнюю штангу, где её поджидал Владимир Карпов. А затем гостям немного повезло – хотя, должно же нам когда-то вести! – шайба, выскочив к воротам, сквозь амуницию голкипера «китайцев» Георгия Бояршинова нашла дорогу в сетку. Тут впору было говорить уже о преимуществе подопечных Игоря Жилинского, которые не преминули закрепить его. Третья шайба стала плодом индивидуального мастерства Егора Фатеева: молодой форвард накрутил слева защитника, проехал за воротами и, выкатившись на оперативный простор, послал шайбу между щитков вратарю.

Конечно, если бы рязанцы и дальше забивали с такой периодичностью, это было бы мечтой. Впрочем, при счёте 3:0 главное – не пропускать. Гости, вроде бы, и не собирались, продолжали гнуть свою атакующую линию. Но у них случились два удаления, позволившие «КРС Хейлунцзян» перехватить инициативу. И сначала защита ХК «Рязань» позволила Александру Шибаеву просочиться к своим воротам, бросить, а затем добить. А вскоре рязанские оборонцы «забыли» вблизи ворот Михаила Мокина, и тот вернул хозяев в игру. Случившееся же вскоре ещё одно удаление в составе нашей команды привело к тому, что Евгений Рыбницкий броском в «девятку» сравнял счёт. Александр Черепенин уступил место в воротах Илье Коновалову. 3:3 – и командам пришлось всё начинать сначала.

Команды «подсушили» игру, гораздо больше внимания уделив обороне. Стало понятно, что теперь встреча идёт до первой заброшенной шайбы. Правда, чем ближе была сирена об окончании третьего периода, тем больше ХК «Рязань» прижимался к своим воротам. Видя это, «китайцы» поднажали и, когда пошли уже последние две минуты матча, гости дрогнули. Рязанцы решили отправиться вперёд большими силами и нарвались на контратаку, которую броском в дальний угол завершил Ху Ян…

После четырёх проведённых на выезде матчей ХК «Рязань» имеет 3 набранных очка и занимает место во второй половине турнирной таблицы. Теперь «горожанам» предстоит провести первую домашнюю серию. В гости к нашей команде поочередно пожалуют «Ижсталь» (20 сентября), «Нефтяник» (22 сентября), «Торос» (24 сентября) и «Молот-Прикамье» (26 сентября).