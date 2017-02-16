ХК «Рязань» проиграл в гостях «Торпедо»
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На данный момент рязанцы остаются в зоне плей-офф, занимая 15-е место в турнирной таблице.
В среду, 15 февраля, очередной матч в чемпионате ВХЛ провёл хоккейный клуб «Рязань»: в Усть-Каменогорске (Казахстан) «горожане» проиграли местному «Торпедо» – 2:5.
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Во второй двадцатиминутке было по-настоящему жарко на льду. Гости усилиями Артура Каюмова вышли вперёд, случилось это на 23-й минуте игры. После этой пропущенной шайбы тренерский штаб «Торпедо» сменил голкипера. Место в воротах хозяев занял Павел Полуэктов. Торпедовцы не долго оставались в долгу перед рязанцами. Точные броски Станислава Тунхузина, Леонида Метальникова и Дениса Игнашина сделали счёт для торпедовцев комфортным – 4:2.
Третий период прошёл в равной борьбе, но и этот временной отрезок не остался без заброшенных шайб. Точку в матче поставил Александр Шин.
На данный момент рязанцы остаются в зоне плей-офф, занимая 15-е место в турнирной таблице. До конца регулярного первенства им предстоит провести ещё два гостевых матча.