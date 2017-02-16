ХК «Рязань» проиграл в гостях «Торпедо»

На данный момент рязанцы остаются в зоне плей-офф, занимая 15-е место в турнирной таблице.

Спорт

В среду, 15 февраля, очередной матч в чемпионате ВХЛ провёл хоккейный клуб «Рязань»: в Усть-Каменогорске (Казахстан) «горожане» проиграли местному «Торпедо» – 2:5.

По информации сайта казахстанской команды, первый период прошёл с преимуществом «Торпедо», уже на седьмой минуте Джордон Сауторн броском от синей линии открыл счёт. Гости с таким положением вещей были не согласны, и в одной из редких атак Данил Юртайкин, обогнув ворота Алексея Иванова, с усов восстановил равенство на табло. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

Во второй двадцатиминутке было по-настоящему жарко на льду. Гости усилиями Артура Каюмова вышли вперёд, случилось это на 23-й минуте игры. После этой пропущенной шайбы тренерский штаб «Торпедо» сменил голкипера. Место в воротах хозяев занял Павел Полуэктов. Торпедовцы не долго оставались в долгу перед рязанцами. Точные броски Станислава Тунхузина, Леонида Метальникова и Дениса Игнашина сделали счёт для торпедовцев комфортным – 4:2.

Третий период прошёл в равной борьбе, но и этот временной отрезок не остался без заброшенных шайб. Точку в матче поставил Александр Шин.

На данный момент рязанцы остаются в зоне плей-офф, занимая 15-е место в турнирной таблице. До конца регулярного первенства им предстоит провести ещё два гостевых матча.