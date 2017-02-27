ХК «Рязань» проиграл первые два матча в Санкт-Петербурге

Теперь серия до четырёх побед переезжает в Рязань: матчи пройдут во Дворце спорта «Олимпийский» 1 и 2 марта.

Спорт

16 клубов, завоевавшие право участвовать в плей-офф чемпионата ВХЛ, провели первые две встречи. Хоккейный клуб «Рязань» в Санкт-Петербурге дважды проиграл местной команде «СКА-Нева».

В первой встрече хозяева выиграли со счётом 2:0, во втором матче победитель определился в овертайме, после того как основное время завершилось вничью – 1:1. У рязанцев заброшенная шайба на счету Романа Хисамутдинова.

Теперь серия до четырёх побед переезжает в Рязань: матчи пройдут во Дворце спорта «Олимпийский» 1 и 2 марта.