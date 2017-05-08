ХК «Рязань» подписал обладателя «Братины» с опытом игры в КХЛ

В команду перешёл 20-летний голкипер Александр Черепенин.

Спорт

ХК «Рязань» заключал контракт с 20-летним голкипером Александром Черепениным, последней командой которого был ангарский «Ермак». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Черепенин (родился 24 августа 1987 года) – воспитанник ярославской школы хоккея. Выступал за «Локомотив-2» (Ярославль), тверской «ТХК», ХК «МВД» (Балашиха), московское, тверское и балашихинское «Динамо», «Арлан» (Кокчетав), смоленский «Славутич», «Торос» из «Нефтекамска», «Ермак» (Ангрск). В КХЛ провёл 3 матча. В составе «Тороса» становился обладателем «Братины».

В сезоне-2016/2017 в составе «Ермака» участвовал в 19 матчах, пропустил 32 шайбы.