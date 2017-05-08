ХК «Рязань» подписал контракт с Иваном Ивановым

Также клуб продлил контракт с Никитой Кацедымом.

Спорт

ХК «Рязань» продлил соглашение с форвардом Никитой Кацедымом, а также подписал контракт с 23-летним нападающим Иваном Ивановым, последней командой которого был «Спутник» из Нижнего Тагила. Об этом сообщает сайт клуба.

Никита Кацедым в сезоне-16/17 принял участие в 23 матчах нашей команды (из них в трёх в плей-офф). Автор первой шайбы ХК «Рязань» образца 2016/2017 в ворота «Сарыарки». Но больше голов не забивал, отметившись лишь одной результативной передачей.

Иванов (родился 26 января 1994 года) – воспитанник подольского хоккея. В МХЛ выступал за «Русские витязи». В КХЛ за «Витязь» за четыре сезона провёл 65 матчей, забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи.

В сезоне-16/17 выступал за орский «Южный Урал» (19 матчей, 2 шайбы, 5 передач) и «Спутник» из Нижнего Тагила (36 матчей, 3 шайбы, 3 передачи).

Также стало известно, что ХК «Рязань» покидает лучший бомбардир прошлого сезона Александр Денежкин (14+12). Клуб КХЛ «Витязь» объявил о подписании с ним двухлетнего контракта.