ХК «Рязань» подписал форварда с опытом игры в КХЛ

В составе ХК «Рязань» Николаев будет выступать под номером 12.

Спорт

ХК «Рязань» подписал первый контракт в 2017 году. Новичком «горожан» стал 22-летний форвард Илья Николаев. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Николаев родился 20 января 1994 года в Саратове. Первой командой нападающего стал казанский «Барс» (выбран «Ак Барсом» на драфте КХЛ 2011 года). Имеет опыт игры в Северной Америке, где провёл в Лиге за «Бленвиль» первую половину сезона-2011/12 после чего вернулся в Казань. Далее в карьере Ильи были «Мамонты Югры» и «Югра» (Ханты-Мансийск), а уже в текущем сезоне «Амур» из Хабаровска, красноярский «Сокол» (командирован из «Амура»). Всего в КХЛ форвард провёл 9 матчей, очков не набирал.

Последней командой Николаева был соперник рязанцев по Высшей хоккейной лиге «Рубин» из Тюмени, в составе которого игрок выходил на площадку в 4 матчах, результативными действиями не отметился.

В составе ХК «Рязань» Николаев будет выступать под номером 12.