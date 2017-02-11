Город Сасово присоединился к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017»

В парке у физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта» на лыжню вышли более 500 человек.

Спорт

В субботу, 11 февраля, город Сасово Рязанской области присоединился к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017».

Традиционные зимние соревнования в этом году прошли в 35-й раз.

Активно провести выходные способствовала и погода – морозы уступили место комфортной температуре и уже почти весеннему солнцу. Старт «Лыжни России» в Сасове был дан в парке у физкультурно-спортивного комплекса «Планета спорта», где на лыжню вышли более 500 человек.

Участников гонки приветствовала глава администрации города Сасово, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Рубцова. Она пожелала всем успешного старта, удачи и успехов, отметив, что с каждым годом колличество участников растёт. По традиции в рамках «Лыжни России» были определены самые юные и опытные участники соревнований.

По итогам гонки участница VIP-забега Елена Фролова поделилась своими впечатлениями:

– Прекрасная погода, отличное настроение. Я впервые приняла участие в VIP-забеге как заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» вместе с депутатом областной Думы Надеждой Щукиной. Она ежегодно принимает участие, более опытная и заняла первое место. Но я тоже очень довольна, что заняла второе почётное место, третье место заняла член партии Людмила Богатова. Очень рада, что весь пьедестал в любительском забеге у местного отделения партии!



У девочек 2007 года рождения победу одержала Кристина Глотова(школа №6), у мальчиков – Роман Исаев (Сотницыно). В VIP-забеге у женщин победу одержала Надежда Щукина (депутат областной думы), у мужчин – Александр Тихонов (директор ТД «Светлана»). В возрастной категории 1977 года рождения и старше у женщин победила Валентина Деревяшкина ,у мужчин – Дмитрий Кирин. В категории 2000-2006 год рождения победителем у девочек стала Юлиана Филатова (Индустриальный колледж), у мальчиков – Алексей Рыбкин (школа №6).

Абсолютной чемпионкой у женщин стала Дарья Васькина (тренер-преподаватель по полиатлону ДЮСШ «Планета спорта»), у мужчин Денис Шелкопляс (тренер-преподаватель по пулевой стрельбе ДЮСШ «Планета спорта»).

Победители и призёры получили грамоты и медали, а также памятные призы от администрации города Сасово, министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.